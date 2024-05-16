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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ ЗВЕЗДОЧКА" 4 г - Киев (316954) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
21,12
Экономия: -3,09 грн
18,03 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (3)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (2)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (3)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
Всего: упаковка (5)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (6)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (4)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (5)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (5)
24,20
Экономия: -5,88 грн
18,32 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 6
Всего: упаковка (9)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Тростянецкая, 8-Д
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -5,15 грн
16,15 грн