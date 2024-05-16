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БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И СПИНЫ PHARMACERIS T-УГРЕВАЯ КОЖА - Харьков (316136) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
338,02
Экономия: -20,42 грн
317,60 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (2)
393,39
Экономия: -59,00 грн
334,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (3)
329,95
Экономия: -12,35 грн
317,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
396,29
Экономия: -62,80 грн
333,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
411,13
Экономия: -64,55 грн
346,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (3)
406,79
Экономия: -73,30 грн
333,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (3)
333,00
Экономия: -15,40 грн
317,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
336,18
Экономия: -18,58 грн
317,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
333,45
Экономия: -15,85 грн
317,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
305,18
Экономия: -9,26 грн
295,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
331,19
Экономия: -13,59 грн
317,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (2)
322,40
Экономия: -16,08 грн
306,32 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
338,97
Экономия: -21,37 грн
317,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
332,27
Экономия: -14,67 грн
317,60 грн