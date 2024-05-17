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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУЖДАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 15 мл - Запорожье (311122) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
457,82
Экономия: -22,17 грн
435,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
682,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
700,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
836,21
Экономия: -47,41 грн
788,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
875,78
Экономия: -115,95 грн
759,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
862,07
Экономия: -70,86 грн
791,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
861,83
Экономия: -77,22 грн
784,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
835,81
Экономия: -47,01 грн
788,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
864,80
Экономия: -54,59 грн
810,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
881,40
Экономия: -93,49 грн
787,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
750,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
865,38
Экономия: -66,73 грн
798,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
864,30
Экономия: -143,29 грн
721,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
859,31
Экономия: -109,14 грн
750,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
453,58
Экономия: -26,24 грн
427,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
842,89
Экономия: -121,70 грн
721,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
835,00
Экономия: -46,20 грн
788,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
707,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
832,27
Экономия: -82,10 грн
750,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
452,38
Экономия: -16,73 грн
435,65 грн