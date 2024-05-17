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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУЖДАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 15 мл - Львов (311122) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
689,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
842,81
Экономия: -71,72 грн
771,09 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
667,35 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
770,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
825,00
Экономия: -98,00 грн
727,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
783,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
837,97
Экономия: -55,61 грн
782,36 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
783,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
707,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
825,00
Экономия: -98,00 грн
727,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
825,00
Экономия: -98,00 грн
727,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
667,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
835,65
Экономия: -78,24 грн
757,41 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
783,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (3)
783,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
847,48
Экономия: -65,12 грн
782,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
700,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
783,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
667,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
707,10 грн