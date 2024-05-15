Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за областью вокруг глазАКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУЖДАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗЦены в аптеках

АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУЖДАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 15 мл - Харьков (311122) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
847,72
Экономия: -93,53 грн
754,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
863,81
Экономия: -97,37 грн
766,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
842,89
Экономия: -118,48 грн
724,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
870,75
Экономия: -149,74 грн
721,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
707,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
848,04
Экономия: -145,36 грн
702,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
874,05
Экономия: -96,88 грн
777,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
728,89
Экономия: -68,95 грн
659,94 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
735,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
855,69
Экономия: -80,57 грн
775,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
853,19
Экономия: -109,46 грн
743,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
878,01
Экономия: -86,80 грн
791,21 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
844,66
Экономия: -97,71 грн
746,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
721,90
Экономия: -83,20 грн
638,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
849,25
Экономия: -74,13 грн
775,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
842,89
Экономия: -103,99 грн
738,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
721,62
Экономия: -72,64 грн
648,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1)
883,05
Экономия: -119,92 грн
763,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
856,66
Экономия: -153,98 грн
702,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (2)
720,73
Экономия: -58,04 грн
662,69 грн