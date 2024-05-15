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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУЖДАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 15 мл - Днепр (Днепропетровск) (311122) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
877,27
Экономия: -124,05 грн
753,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
859,07
Экономия: -156,39 грн
702,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
840,56
Экономия: -119,37 грн
721,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
712,92
Экономия: -98,89 грн
614,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
872,07
Экономия: -94,90 грн
777,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
703,83
Экономия: -67,60 грн
636,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
842,57
Экономия: -114,94 грн
727,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
856,25
Экономия: -91,59 грн
764,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
847,16
Экономия: -64,80 грн
782,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
839,43
Экономия: -68,34 грн
771,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
829,29
Экономия: -58,20 грн
771,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
867,28
Экономия: -82,67 грн
784,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
830,09
Экономия: -51,75 грн
778,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
840,64
Экономия: -125,89 грн
714,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
866,70
Экономия: -133,30 грн
733,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
843,13
Экономия: -57,55 грн
785,58 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
766,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
847,88
Экономия: -126,69 грн
721,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
874,71
Экономия: -104,97 грн
769,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
849,33
Экономия: -70,99 грн
778,34 грн