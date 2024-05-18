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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЯИЧНЫЕ ЖЕЛТКИ И ЗОЛОТОЙ УС" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Запорожье (302492) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
82,56
Экономия: -3,46 грн
79,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -8,94 грн
75,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
82,08
Экономия: -6,52 грн
75,56 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
92,52
Экономия: -16,66 грн
75,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
62,99 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
100,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
80,12
Экономия: -5,04 грн
75,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
Всего: упаковка (1)
86,71
Экономия: -8,26 грн
78,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (1)
90,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
91,88
Экономия: -0,04 грн
91,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (1)
100,66
Экономия: -0,97 грн
99,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
91,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
92,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Вижница, ул. Украинская, 30
Всего: упаковка (1)
99,52 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Косов, пер. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
86,74 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
91,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Отыния, ул. Свободы, 3
Всего: упаковка (1)
90,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Верховина, ул. Грушевского Михаила, 1-Е
Всего: упаковка (1)
90,92 грн