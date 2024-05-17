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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЯИЧНЫЕ ЖЕЛТКИ И ЗОЛОТОЙ УС" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Одесса (302492) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
100,20 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
92,52
Экономия: -16,66 грн
75,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
82,08
Экономия: -6,52 грн
75,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (1)
100,40
Экономия: -0,59 грн
99,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
82,56
Экономия: -3,46 грн
79,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -8,94 грн
75,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (1)
91,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
91,91
Экономия: -1,00 грн
90,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Вижница, ул. Украинская, 30
Всего: упаковка (1)
101,17
Экономия: -0,46 грн
100,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
91,15 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Косов, пер. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
86,42 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
92,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Верховина, ул. Грушевского Михаила, 1-Е
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Тлумач, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
90,34
Экономия: -0,04 грн
90,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Ворохта, ул. Галицкого Данила, 153
Всего: упаковка (1)
100,84
Экономия: -0,50 грн
100,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Отыния, ул. Свободы, 3
Всего: упаковка (1)
92,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (1)
86,45
Экономия: -0,33 грн
86,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 6
Всего: упаковка (1)
101,08
Экономия: -1,02 грн
100,06 грн