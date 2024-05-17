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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ТРОЙНАЯ СИЛА" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Львов (302490) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
91,26
Экономия: -0,84 грн
90,42 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
91,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
91,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
91,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
100,75
Экономия: -0,39 грн
100,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шухевича, 12-А
Всего: упаковка (1)
86,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (1)
100,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
91,90
Экономия: -1,19 грн
90,71 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: упаковка (1)
91,64
Экономия: -0,60 грн
91,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 4
Всего: упаковка (1)
86,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
80,52 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12
Всего: упаковка (1)
91,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мира, 90
Всего: упаковка (1)
100,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
101,05
Экономия: -0,88 грн
100,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 107/2
Всего: упаковка (1)
79,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 14
Всего: упаковка (1)
91,08
Экономия: -0,40 грн
90,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сухомлинского, 6
Всего: упаковка (2)
101,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сорохтея, 41-А
Всего: упаковка (1)
91,40
Экономия: -0,93 грн
90,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 05:00
Тлумач, ул. Винниченко, 84
Всего: упаковка (1)
91,94 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ковельская, 40
Всего: упаковка (3)
91,74
Экономия: -0,57 грн
91,17 грн