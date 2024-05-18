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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФИРНАЯ С ПЧЕЛИНЫМ МОЛОЧКОМ" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФИРНАЯ С ПЧЕЛИНЫМ МОЛОЧКОМ" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Запорожье (302484) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
83,82
Экономия: -3,52 грн
80,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -6,21 грн
77,78 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
92,52
Экономия: -16,66 грн
75,86 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
92,12
Экономия: -1,07 грн
91,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
80,21 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
86,67
Экономия: -1,41 грн
85,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:15
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
79,79
Экономия: -0,16 грн
79,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
86,48
Экономия: -0,40 грн
86,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
91,64
Экономия: -0,90 грн
90,74 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
79,90
Экономия: -0,08 грн
79,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
80,12
Экономия: -5,04 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (3)
91,71
Экономия: -0,94 грн
90,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (1)
80,16
Экономия: -0,20 грн
79,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 113-А
Всего: упаковка (1)
85,67
Экономия: -0,24 грн
85,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
79,97
Экономия: -0,10 грн
79,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хотин, ул. Хмельницкого Богдана, 4-А
Всего: упаковка (1)
91,31
Экономия: -0,71 грн
90,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 255-Б
Всего: упаковка (1)
100,47 грн