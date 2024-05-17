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БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФИРНАЯ С ПЧЕЛИНЫМ МОЛОЧКОМ" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Одесса (302484) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
91,47
Экономия: -1,05 грн
90,42 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
86,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
92,52
Экономия: -16,66 грн
75,86 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (1)
80,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
83,82
Экономия: -3,52 грн
80,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -6,21 грн
77,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Хотин, ул. Хмельницкого Богдана, 4-А
Всего: упаковка (1)
91,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Глыбокая, ул. Шевченко Тараса, 2-А
Всего: упаковка (1)
91,98
Экономия: -0,57 грн
91,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
79,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Русская, 255-Б
Всего: упаковка (1)
100,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Черновцы, перек. Героев Майдана / Загулы Дмитрия, 9/2
Всего: упаковка (1)
101,16
Экономия: -0,48 грн
100,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2
Всего: упаковка (1)
91,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
79,88 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
Всего: упаковка (1)
80,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (3)
91,78
Экономия: -0,73 грн
91,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
80,28 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
80,14
Экономия: -0,62 грн
79,52 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -4,20 грн
79,80 грн