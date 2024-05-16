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БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФИРНАЯ С ПЧЕЛИНЫМ МОЛОЧКОМ" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Киев (302484) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
79,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
86,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
91,15
Экономия: -0,43 грн
90,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
80,45
Экономия: -0,29 грн
80,16 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -4,20 грн
79,80 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
80,50 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
79,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (3)
91,90
Экономия: -1,49 грн
90,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
79,62
Экономия: -4,54 грн
75,08 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
86,45 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
91,17
Экономия: -0,26 грн
90,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 113-А
Всего: упаковка (1)
86,22
Экономия: -0,55 грн
85,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Клесов, ул. Железнодорожная, 12
Всего: упаковка (1)
91,83
Экономия: -1,31 грн
90,52 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
80,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (1)
79,98 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 1-В
Всего: упаковка (1)
69,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Коновальца, 2-А
Всего: упаковка (1)
92,07
Экономия: -0,72 грн
91,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
100,14
Экономия: -0,83 грн
99,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Заречное, ул. Фестивальная, 21-А
Всего: упаковка (1)
101,24
Экономия: -1,38 грн
99,86 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 38
Всего: упаковка (1)
91,44
Экономия: -0,75 грн
90,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Шевченко, 2-А
Всего: упаковка (2)
92,11
Экономия: -1,18 грн
90,93 грн