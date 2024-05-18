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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО" серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Запорожье (302482) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
84,03
Экономия: -3,53 грн
80,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
84,57
Экономия: -8,82 грн
75,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
88,91
Экономия: -12,92 грн
75,99 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (2)
92,52
Экономия: -16,66 грн
75,86 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
86,01
Экономия: -0,76 грн
85,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
79,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
80,12
Экономия: -5,04 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (1)
91,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
86,04
Экономия: -0,41 грн
85,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Овруч, ул. Шевченко Тараса, 47
Всего: упаковка (1)
91,85 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -2,19 грн
70,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (1)
91,38
Экономия: -0,52 грн
90,86 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
92,06
Экономия: -1,43 грн
90,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
91,25
Экономия: -1,00 грн
90,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 105
Всего: упаковка (1)
101,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Глыбокая, ул. Первомайская, 8
Всего: упаковка (1)
91,72
Экономия: -0,80 грн
90,92 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кицмань, ул. Независимости, 69
Всего: упаковка (1)
90,98
Экономия: -0,13 грн
90,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Клесов, ул. Железнодорожная, 12
Всего: упаковка (1)
100,54
Экономия: -0,15 грн
100,39 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 1-В
Всего: упаковка (1)
101,13
Экономия: -0,23 грн
100,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 2-А
Всего: упаковка (1)
91,72
Экономия: -0,98 грн
90,74 грн