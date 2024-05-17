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БАЛЬЗАМ 911 ЖИВОКОСТ 100 мл - Львов (308797) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
44,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
53,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (2)
44,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
44,93 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
49,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (2)
47,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (2)
47,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
35,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
46,74
Экономия: -11,32 грн
35,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
44,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (1)
45,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
49,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (1)
47,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (2)
44,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
49,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (2)
45,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
44,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
49,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (2)
49,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (2)
45,21 грн