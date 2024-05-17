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D'OLIVA ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 100 мл - Запорожье (295226) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
219,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
161,40
Экономия: -7,08 грн
154,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
219,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
174,54
Экономия: -6,54 грн
168,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
174,57
Экономия: -6,57 грн
168,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
177,41
Экономия: -13,98 грн
163,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
175,36
Экономия: -7,36 грн
168,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
165,04
Экономия: -9,12 грн
155,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
176,08
Экономия: -8,08 грн
168,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
157,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
174,96
Экономия: -11,53 грн
163,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
219,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
151,61
Экономия: -5,21 грн
146,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
174,72
Экономия: -11,08 грн
163,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (2)
178,75
Экономия: -10,75 грн
168,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
158,43
Экономия: -11,99 грн
146,44 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
219,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
174,45
Экономия: -6,45 грн
168,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
219,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
172,08
Экономия: -21,98 грн
150,10 грн