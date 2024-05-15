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D'OLIVA ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 100 мл - Харьков (295226) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
241,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
159,59
Экономия: -9,99 грн
149,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
178,68
Экономия: -10,68 грн
168,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
158,10
Экономия: -9,38 грн
148,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
176,53
Экономия: -8,53 грн
168,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
154,11
Экономия: -6,79 грн
147,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
161,04
Экономия: -9,12 грн
151,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (3)
219,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
160,78
Экономия: -9,66 грн
151,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
178,74
Экономия: -10,61 грн
168,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
160,32
Экономия: -6,80 грн
153,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
176,57
Экономия: -8,44 грн
168,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
177,76
Экономия: -11,31 грн
166,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
178,20
Экономия: -9,96 грн
168,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
175,44
Экономия: -7,31 грн
168,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
152,69
Экономия: -7,97 грн
144,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
163,00
Экономия: -8,20 грн
154,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
179,21
Экономия: -11,08 грн
168,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
169,44
Экономия: -10,24 грн
159,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
177,17
Экономия: -8,93 грн
168,24 грн