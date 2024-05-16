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D'OLIVA БАЛЬЗАМ-УХОД ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 мл - Киев (295229) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
424,87
Экономия: -2,31 грн
422,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
461,72
Экономия: -2,47 грн
459,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
456,60
Экономия: -1,39 грн
455,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
392,81 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
380,00
Экономия: -11,40 грн
368,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
386,86
Экономия: -0,18 грн
386,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
393,98
Экономия: -2,82 грн
391,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (2)
382,01
Экономия: -1,74 грн
380,27 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Ереванская, 14
Всего: упаковка (1)
236,40 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
381,70 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
Всего: упаковка (1)
236,40 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (1)
400,30 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (1)
395,70 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, просп. Берестейский, 106/2
Всего: упаковка (3)
377,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (1)
236,40 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
462,07 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
390,55
Экономия: -2,54 грн
388,01 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
382,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (3)
481,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
Всего: упаковка (1)
465,50
Экономия: -1,77 грн
463,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
462,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (2)
487,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Коростень, пл. Базарная, 3
Всего: упаковка (1)
468,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
357,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Коростень, ул. Шевченко, 78
Всего: упаковка (1)
488,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (1)
462,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 25 мин
Овруч, ул. Шевченко Тараса, 47
Всего: упаковка (1)
464,35
Экономия: -1,70 грн
462,65 грн