К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Городище, ул. Мира, 103 Всего: упаковка (1) 355,99 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (1) 391,57 Экономия: -0,28 грн 391,29 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (1) 462,07 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (2) 381,04 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Киев, ул. Ревуцкого, 6 Всего: упаковка (1) 394,09 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 380,00 Экономия: -11,40 грн 368,60 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 13 Всего: упаковка (1) 466,97 Экономия: -4,81 грн 462,16 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Киев, ул. Закревского Николая, 21 Всего: упаковка (1) 392,23 Экономия: -4,37 грн 387,86 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Киев, ул. Радужная, 25 Всего: упаковка (1) 422,94 Экономия: -5,62 грн 417,32 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Киев, просп. Красной Калины, 5 Всего: упаковка (2) 458,58 Экономия: -2,66 грн 455,92 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Киев, просп. Берестейский, 100-А Всего: упаковка (2) 382,45 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Фастов, ул. Соборная, 18 Всего: упаковка (1) 383,55 Экономия: -1,75 грн 381,80 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А Всего: упаковка (3) 480,85 грн Забронировать

Аптека семейная Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Гайсин, ул. Соборная, 41 Всего: упаковка (1) 383,13 Экономия: -0,78 грн 382,35 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А Всего: упаковка (1) 462,54 Экономия: -3,20 грн 459,34 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Коблево, ул. Одесская, 2/4 Всего: упаковка (3) 345,60 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е Всего: упаковка (1) 348,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Южное, просп. Мира, 19-Е Всего: упаковка (1) 348,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б Всего: упаковка (2) 345,60 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 59 мин График работы Житомир, ул. Киевская, 55 Всего: упаковка (1) 465,65 грн Забронировать