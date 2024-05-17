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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 75 мл - Одесса (165708) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
59,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
48,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
56,22
Экономия: -4,54 грн
51,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
63,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
57,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (2)
57,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (2)
57,76 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
49,95
Экономия: -4,64 грн
45,31 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (2)
48,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
Всего: упаковка (2)
54,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
57,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
63,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Знаменская, 41
Всего: упаковка (2)
57,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (6)
57,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Софиевская, 27
Всего: упаковка (1)
54,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Мешково-Погорелово, пер. Мирный, 23
Всего: упаковка (1)
57,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Грушевка, ул. Первомайская, 17
Всего: упаковка (2)
57,91 грн