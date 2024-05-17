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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 75 мл - Львов (165708) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
52,56
Экономия: -7,56 грн
45,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
77,41
Экономия: -25,73 грн
51,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
58,10
Экономия: -7,81 грн
50,29 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (2)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
53,05
Экономия: -7,14 грн
45,91 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
49,13
Экономия: -4,00 грн
45,13 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 68
Всего: упаковка (3)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
55,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 19-В
Всего: упаковка (4)
52,80
Экономия: -3,90 грн
48,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 13
Всего: упаковка (1)
48,90 грн