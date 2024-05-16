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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 75 мл - Киев (165708) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
54,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
59,57 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
75,00
Экономия: -18,23 грн
56,77 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
60,25
Экономия: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (2)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
66,30
Экономия: -1,99 грн
64,31 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (4)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (2)
72,30
Экономия: -23,40 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (4)
72,30
Экономия: -23,40 грн
48,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
68,20
Экономия: -16,52 грн
51,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
66,30
Экономия: -1,99 грн
64,31 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (2)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
48,70
Экономия: -2,58 грн
46,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
60,93
Экономия: -10,50 грн
50,43 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (2)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
63,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -22,52 грн
51,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн