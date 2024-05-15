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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (165708) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -3,90 грн
48,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -3,90 грн
48,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
59,29
Экономия: -9,32 грн
49,97 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
54,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 41-Д
Всего: упаковка (2)
54,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-Д
Всего: упаковка (2)
54,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепровское, ул. Центральная, 19/3
Всего: упаковка (1)
57,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
54,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
63,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (2)
54,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 28-Б
Всего: упаковка (2)
57,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
62,01
Экономия: -10,33 грн
51,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
57,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
54,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (2)
54,77 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (1)
46,88
Экономия: -5,43 грн
41,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
55,43
Экономия: -11,23 грн
44,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-Б
Всего: упаковка (2)
52,80
Экономия: -3,90 грн
48,90 грн