Виталюкс Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 72 Всего: упаковка (2) 541,66 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается через 26 мин График работы Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5 Всего: упаковка (2) 622,91 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается через 26 мин График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А Всего: упаковка (1) 541,66 грн Забронировать

В других городах:

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А Всего: упаковка (1) 578,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается через 26 мин График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31 Всего: упаковка (1) 541,66 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч Всего: упаковка (1) 578,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7 Всего: упаковка (2) 578,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается через 26 мин График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (1) 582,68 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Днепр, бульв. Екатеринославский, 1 Всего: упаковка (1) 595,83 грн Забронировать

Южная Подробнее Закрыто Открывается через 26 мин График работы Одесса, ул. Королева Академика, 80 Всего: упаковка (1) 623,40 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, пл. Мицкевича, 6/7 Всего: упаковка (3) 614,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается через 26 мин График работы Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всего: упаковка (1) 578,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается через 26 мин График работы Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13 Всего: упаковка (2) 578,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А Всего: упаковка (2) 578,00 грн Забронировать