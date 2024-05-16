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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаCLEANSING ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ/КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С ПРОПОЛИСОМ И ЦИТРУСОМЦены в аптеках

CLEANSING ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ/КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С ПРОПОЛИСОМ И ЦИТРУСОМ 200 мл - Киев (184966) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
465,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 26 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
571,71 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 26 мин
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
513,20 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 26 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
465,34 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 26 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
465,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 26 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
511,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 26 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
488,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 26 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (2)
511,87 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
488,61 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
535,14 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 26 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
571,68
Экономия: -35,95 грн
535,73 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (2)
488,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 26 мин
Славута, ул. Соборности, 20
Всего: упаковка (1)
392,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
513,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 26 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
497,14 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 26 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
513,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 26 мин
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1-Д
Всего: упаковка (1)
513,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 26 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
509,95
Экономия: -3,94 грн
506,01 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 26 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
451,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 26 мин
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
510,78
Экономия: -4,06 грн
506,72 грн