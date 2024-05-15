Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (1) 543,67 грн Забронировать

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Виталюкс Подробнее Закрыто Открывается через 08 мин График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 72 Всего: упаковка (2) 472,76 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А Всего: упаковка (1) 520,04 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А Всего: упаковка (1) 542,21 Экономия: -33,46 грн 508,75 грн Забронировать

Онлайн №2 Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21 Всего: упаковка (1) 442,02 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31 Всего: упаковка (1) 472,76 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А Всего: упаковка (1) 498,80 грн Забронировать

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D.s. Подробнее Закрыто Открывается через 08 мин График работы Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А Всего: упаковка (2) 400,95 грн Забронировать