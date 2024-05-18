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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г - Запорожье (181403) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
46,13
Экономия: -8,07 грн
38,06 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
36,61
Экономия: -2,00 грн
34,61 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
39,81
Экономия: -1,75 грн
38,06 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
45,95
Экономия: -5,60 грн
40,35 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
44,98
Экономия: -2,45 грн
42,53 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
46,30
Экономия: -3,07 грн
43,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
40,99
Экономия: -2,86 грн
38,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
49,62
Экономия: -9,41 грн
40,21 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
42,85
Экономия: -3,32 грн
39,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
45,30
Экономия: -6,99 грн
38,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
42,88
Экономия: -2,35 грн
40,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
44,27
Экономия: -5,99 грн
38,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
42,86
Экономия: -6,71 грн
36,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
36,28
Экономия: -1,67 грн
34,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
43,58
Экономия: -3,71 грн
39,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
42,05
Экономия: -3,93 грн
38,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
45,79
Экономия: -2,56 грн
43,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
45,69
Экономия: -2,46 грн
43,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (3)
36,70
Экономия: -2,09 грн
34,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
47,60
Экономия: -3,66 грн
43,94 грн