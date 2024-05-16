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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "АРНИКА И КОНСКИЙ КАШТАН" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 30 г - Киев (181403) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 276 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
46,68
Экономия: -8,40 грн
38,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
48,77
Экономия: -8,62 грн
40,15 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
44,29
Экономия: -7,23 грн
37,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
48,89
Экономия: -8,74 грн
40,15 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
45,90
Экономия: -5,63 грн
40,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
47,96
Экономия: -7,81 грн
40,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
44,02
Экономия: -4,73 грн
39,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
34,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
44,95
Экономия: -4,76 грн
40,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
42,91
Экономия: -4,77 грн
38,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
53,29
Экономия: -5,80 грн
47,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
47,61
Экономия: -7,46 грн
40,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
46,83
Экономия: -8,64 грн
38,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3)
52,51
Экономия: -8,23 грн
44,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (2)
37,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (3)
53,68
Экономия: -10,41 грн
43,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
47,27
Экономия: -7,04 грн
40,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
46,96
Экономия: -6,79 грн
40,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
46,22
Экономия: -6,18 грн
40,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
41,75
Экономия: -3,29 грн
38,46 грн