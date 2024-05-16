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EXPRESS GOLD ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ПОВЫШАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ КОЖИ С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ 8 мл, №2 - Киев (184999) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
219,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
228,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
244,35
Экономия: -7,33 грн
237,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
244,35
Экономия: -7,33 грн
237,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
244,35
Экономия: -7,33 грн
237,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
199,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
217,38 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
244,35
Экономия: -7,33 грн
237,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
217,22 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
200,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
220,47 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
244,35
Экономия: -7,33 грн
237,02 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (3)
189,50
Экономия: -5,68 грн
183,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
216,49 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
244,35
Экономия: -7,33 грн
237,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
244,35
Экономия: -7,33 грн
237,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
204,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
227,26 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
228,15
Экономия: -6,84 грн
221,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
203,22 грн