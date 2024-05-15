К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека бам Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Алмазная, 6/11 Всего: упаковка (1) 339,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 30 мин График работы Згуровка, ул. Украинская, 11 Всего: упаковка (1) 227,92 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В Всего: упаковка (1) 339,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бобровица, ул. Независимости, 15-Д Всего: упаковка (1) 222,32 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (1) 428,61 Экономия: -0,73 грн 427,88 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (2) 445,10 Экономия: -0,16 грн 444,94 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (2) 352,58 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 382,00 Экономия: -11,46 грн 370,54 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3 Всего: упаковка (1) 385,80 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 13 Всего: упаковка (2) 350,91 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Закревского Николая, 21 Всего: упаковка (1) 295,47 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Радужная, 25 Всего: упаковка (1) 353,38 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 5 Всего: упаковка (2) 424,27 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Берестейский, 100-А Всего: упаковка (2) 348,58 Экономия: -1,25 грн 347,33 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Фастов, ул. Соборная, 18 Всего: упаковка (2) 352,78 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Монастырище, ул. Соборная, 128 Всего: упаковка (1) 339,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А Всего: упаковка (1) 425,14 Экономия: -1,44 грн 423,70 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Очаков, ул. Спасская, 8 Всего: упаковка (1) 339,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А Всего: упаковка (2) 440,62 Экономия: -1,33 грн 439,29 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коблево, ул. Одесская, 2/4 Всего: упаковка (2) 319,20 грн Забронировать