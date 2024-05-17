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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК крем 50 мл - Запорожье (173902) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
140,00
Экономия: -20,00 грн
120,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
124,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
124,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
137,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
132,46
Экономия: -11,02 грн
121,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
136,44
Экономия: -12,54 грн
123,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
127,07 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
140,00
Экономия: -20,00 грн
120,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
145,58
Экономия: -21,26 грн
124,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
125,32 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
122,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
140,38
Экономия: -17,03 грн
123,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
139,96
Экономия: -16,39 грн
123,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
138,44
Экономия: -17,18 грн
121,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
138,15
Экономия: -16,99 грн
121,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
89,93
Экономия: -5,35 грн
84,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
139,15
Экономия: -8,21 грн
130,94 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
149,00
Экономия: -29,00 грн
120,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
92,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
138,14 грн