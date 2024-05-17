Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИКЦены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК крем 50 мл - Одесса (173902) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
141,78
Экономия: -20,06 грн
121,72 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
126,36 грн
Центральная
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (1)
137,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
138,41 грн
Адмирал
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
137,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
128,97 грн
Вузовская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
137,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
99,24
Экономия: -3,24 грн
96,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
124,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
136,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
137,52
Экономия: -15,38 грн
122,14 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
101,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: упаковка (2)
123,28 грн
Черноморская
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
137,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
Всего: упаковка (1)
137,79
Экономия: -15,65 грн
122,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Березовка, ул. Танасчишина, 61
Всего: упаковка (1)
139,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
Всего: упаковка (1)
139,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (1)
147,72
Экономия: -25,59 грн
122,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (1)
141,37
Экономия: -10,96 грн
130,41 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
Всего: упаковка (1)
146,22
Экономия: -24,09 грн
122,13 грн