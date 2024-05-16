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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК крем 50 мл - Киев (173902) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
137,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
127,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (3)
137,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
147,78
Экономия: -25,65 грн
122,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
122,83 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
124,22 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
163,55
Экономия: -24,50 грн
139,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
124,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
148,34
Экономия: -26,31 грн
122,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
118,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (1)
136,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
128,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
142,85 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
163,55
Экономия: -24,50 грн
139,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
138,63 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (1)
122,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
122,40 грн
Аптека вашей семьи
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
122,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
130,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (1)
137,95 грн