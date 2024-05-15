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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК крем 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (173902) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
145,02
Экономия: -22,89 грн
122,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
124,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
129,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (2)
124,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (4)
137,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
131,17
Экономия: -14,44 грн
116,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
124,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
132,54
Экономия: -12,76 грн
119,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
124,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
124,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
92,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
138,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
143,32
Экономия: -21,60 грн
121,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
138,19 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ломаная, 2
Всего: упаковка (1)
135,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
92,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
123,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
124,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
139,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (2)
130,43 грн