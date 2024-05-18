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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл - Запорожье (165707) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (2)
97,58 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
95,15 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -42,20 грн
68,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
Всего: упаковка (1)
96,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: упаковка (2)
97,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (2)
86,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
95,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
96,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Святогорская, 14-А
Всего: упаковка (2)
86,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
96,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2)
96,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
96,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
95,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (6)
86,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
Всего: упаковка (2)
95,34 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (3)
70,64
Экономия: -2,35 грн
68,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
82,44
Экономия: -14,52 грн
67,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, бульв. Василевского Маршала, 7-Б
Всего: упаковка (2)
86,70 грн