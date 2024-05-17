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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл - Львов (165707) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
79,36
Экономия: -10,83 грн
68,53 грн
В других городах:
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Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 24
Всего: упаковка (2)
90,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (3)
95,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
87,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
Всего: упаковка (2)
96,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 64
Всего: упаковка (2)
96,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
Всего: упаковка (2)
95,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Гусятин, просп. Независимости, 42-В
Всего: упаковка (1)
87,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (2)
96,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (2)
77,80
Экономия: -3,40 грн
74,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
Всего: упаковка (1)
96,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (6)
86,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Гойды, 10-А
Всего: упаковка (2)
87,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (2)
96,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Гоща, ул. Независимости, 37
Всего: упаковка (1)
95,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Всего: упаковка (2)
70,82
Экономия: -2,53 грн
68,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, пл. Культуры, 1
Всего: упаковка (2)
96,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, просп. Мира, 14
Всего: упаковка (1)
95,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 77
Всего: упаковка (1)
87,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Березно, ул. Андреевская, 13
Всего: упаковка (2)
95,74 грн