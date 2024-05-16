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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл - Киев (165707) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
90,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
90,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
88,23
Экономия: -12,22 грн
76,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
81,50
Экономия: -12,61 грн
68,89 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
84,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
97,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
86,15
Экономия: -2,58 грн
83,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
95,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
70,58
Экономия: -2,29 грн
68,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (2)
86,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 44/2
Всего: упаковка (1)
86,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
71,20
Экономия: -2,91 грн
68,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
87,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
85,67
Экономия: -9,70 грн
75,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 4
Всего: упаковка (1)
87,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (8)
95,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 23
Всего: упаковка (2)
96,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (2)
95,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
72,08
Экономия: -3,79 грн
68,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вишняковская, 12
Всего: упаковка (2)
86,53 грн