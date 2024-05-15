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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ" 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (165707) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
96,23 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
96,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -42,20 грн
68,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (2)
86,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
95,57 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
95,15 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
96,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2)
96,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Святогорская, 14-А
Всего: упаковка (2)
86,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
95,65 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
95,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
Всего: упаковка (1)
96,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
95,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: упаковка (2)
87,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
95,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 47-А
Всего: упаковка (2)
96,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
Всего: упаковка (2)
95,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (3)
71,14
Экономия: -2,85 грн
68,29 грн