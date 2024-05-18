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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "АДАМОВ КОРЕНЬ И ГОРЧИЦА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г - Запорожье (181398) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
38,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
44,14
Экономия: -7,73 грн
36,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
51,26
Экономия: -5,42 грн
45,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
36,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
40,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
43,93
Экономия: -5,25 грн
38,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
40,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
48,20
Экономия: -5,88 грн
42,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
50,35
Экономия: -2,70 грн
47,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
48,56
Экономия: -3,18 грн
45,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
51,06
Экономия: -3,49 грн
47,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
44,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
50,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
36,66
Экономия: -1,38 грн
35,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
49,07
Экономия: -3,69 грн
45,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
48,73
Экономия: -7,52 грн
41,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
36,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
47,91
Экономия: -2,53 грн
45,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
51,39
Экономия: -6,95 грн
44,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
49,09
Экономия: -7,69 грн
41,40 грн