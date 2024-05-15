К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 147 Всего: упаковка (4) 149,08 Экономия: -30,08 грн 119,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А Всего: упаковка (1) 146,85 Экономия: -9,94 грн 136,91 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 01 мин График работы Ровно, ул. Соборная, 94 Всего: упаковка (1) 133,03 Экономия: -0,77 грн 132,26 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Черновцы, ул. Героев Майдана, 71 Всего: упаковка (1) 131,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Луцк, просп. Соборности, 43 Всего: упаковка (1) 131,10 Экономия: -0,23 грн 130,87 грн Забронировать

Центральная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2 Всего: (1) 131,42 Экономия: -0,40 грн 131,02 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2 Всего: упаковка (1) 117,00 грн