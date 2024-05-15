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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ГИНКГО БИЛОБА И СОФОРА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ГИНКГО БИЛОБА И СОФОРА" из серии "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА "ЭКОЛЛА" 50 г - Днепр (Днепропетровск) (181401) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
54,17
Экономия: -7,81 грн
46,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
53,10
Экономия: -6,49 грн
46,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
51,65
Экономия: -7,59 грн
44,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
46,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
52,94
Экономия: -5,31 грн
47,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
47,39
Экономия: -8,76 грн
38,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
41,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
38,80
Экономия: -1,50 грн
37,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
53,71
Экономия: -6,48 грн
47,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
42,39
Экономия: -4,77 грн
37,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
51,69
Экономия: -6,26 грн
45,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
48,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
54,16
Экономия: -8,57 грн
45,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
52,24
Экономия: -8,57 грн
43,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
47,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
54,45
Экономия: -7,63 грн
46,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
48,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
49,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
38,99
Экономия: -1,69 грн
37,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
53,39
Экономия: -7,39 грн
46,00 грн