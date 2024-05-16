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D'OLIVA HYDRO CARE PLUS УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 50 мл - Киев (189347) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
348,04
Экономия: -2,64 грн
345,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
346,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 43 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
381,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
418,67
Экономия: -3,81 грн
414,86 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
320,76 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
343,00
Экономия: -10,29 грн
332,71 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
343,95
Экономия: -0,10 грн
343,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
382,66
Экономия: -1,73 грн
380,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
383,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
344,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
379,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
380,30
Экономия: -1,11 грн
379,19 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
330,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 28
Всего: упаковка (1)
397,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (1)
361,10 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Коласа Якуба, 25
Всего: упаковка (1)
397,10 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
296,90 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 28 мин
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (1)
352,70 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (2)
434,84
Экономия: -2,11 грн
432,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
377,60
Экономия: -1,01 грн
376,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
344,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (2)
345,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
Всего: упаковка (1)
234,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
Всего: упаковка (1)
380,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
381,73
Экономия: -0,84 грн
380,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 28 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (2)
437,14
Экономия: -2,95 грн
434,19 грн