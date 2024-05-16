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SVR ТОПИАЛИС КРЕМ ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Киев (252564) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
683,15
Экономия: -20,49 грн
662,66 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
479,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
626,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
616,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
610,25
Экономия: -18,31 грн
591,94 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
536,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
527,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
558,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
527,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
Всего: упаковка (1)
572,51 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
610,25
Экономия: -18,31 грн
591,94 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
610,25
Экономия: -18,31 грн
591,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
Всего: упаковка (1)
558,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (2)
683,15
Экономия: -20,49 грн
662,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
683,15
Экономия: -20,49 грн
662,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
610,25
Экономия: -18,31 грн
591,94 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (1)
536,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Единства, 2
Всего: упаковка (1)
558,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Образования, 17
Всего: упаковка (1)
572,51 грн