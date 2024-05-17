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SVR СПИРИАЛЬ ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПИРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Запорожье (252573) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
413,00
Экономия: -53,00 грн
360,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
431,00
Экономия: -71,00 грн
360,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
431,00
Экономия: -71,00 грн
360,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
413,00
Экономия: -53,00 грн
360,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
415,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
433,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
410,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
415,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
480,65
Экономия: -14,42 грн
466,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
352,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 53 мин
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
352,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
480,65
Экономия: -14,42 грн
466,23 грн
Магнолия
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Открыто Закроется через 53 мин
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
441,40 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
441,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
449,55
Экономия: -13,49 грн
436,06 грн
Черноморская
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Открыто Закроется через 53 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
441,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
449,55
Экономия: -13,49 грн
436,06 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
480,65
Экономия: -14,42 грн
466,23 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
480,65
Экономия: -14,42 грн
466,23 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
449,55
Экономия: -13,49 грн
436,06 грн