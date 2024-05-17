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SVR СПИРИАЛЬ ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПИРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Одесса (252573) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Магнолия
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
441,40 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
441,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
449,55
Экономия: -13,49 грн
436,06 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
480,65
Экономия: -14,42 грн
466,23 грн
В других городах:
Черноморская
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Закрыто Открывается через 19 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
441,40 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 19 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
415,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
480,65
Экономия: -14,42 грн
466,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 19 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
352,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 19 мин
Винница, ул. Пирогова, 51
Всего: упаковка (1)
410,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
415,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 19 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
386,65 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
480,65
Экономия: -14,42 грн
466,23 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 19 мин
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Всего: упаковка (2)
410,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
449,55
Экономия: -13,49 грн
436,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 19 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
431,00
Экономия: -71,00 грн
360,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается через 19 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
431,00
Экономия: -71,00 грн
360,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
413,00
Экономия: -53,00 грн
360,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
449,55
Экономия: -13,49 грн
436,06 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
413,00
Экономия: -53,00 грн
360,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
415,10 грн