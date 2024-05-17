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SVR СПИРИАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПИРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Одесса (252572) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
424,10 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
424,10 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
424,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
424,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
398,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 19 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
401,26
Экономия: -4,30 грн
396,96 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (2)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается через 19 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (5)
405,00
Экономия: -76,00 грн
329,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
385,00
Экономия: -56,00 грн
329,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 19 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
386,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
Всего: упаковка (1)
384,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
398,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 19 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
416,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 19 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
385,54 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 19 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (5)
362,52 грн