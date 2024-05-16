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SVR СПИРИАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПИРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львов (252572) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
412,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
412,00 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
326,00 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
376,56
Экономия: -2,24 грн
374,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
373,24
Экономия: -3,25 грн
369,99 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
400,77
Экономия: -1,14 грн
399,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
402,42 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
378,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
378,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 05 мин
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
378,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
399,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (3)
401,28
Экономия: -6,22 грн
395,06 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 05 мин
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
378,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
388,09 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
378,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
378,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 05 мин
Берегово, пл. Кошута, 7
Всего: упаковка (1)
378,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (5)
362,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
Всего: упаковка (1)
384,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 43
Всего: упаковка (1)
384,22 грн