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SVR СПИРИАЛЬ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ, АНТИПЕРСПИРАНТ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Киев (252572) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
412,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
412,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
362,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
416,90 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (1)
362,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (4)
339,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
416,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
432,05
Экономия: -12,96 грн
419,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
380,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
398,77 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
432,05
Экономия: -12,96 грн
419,09 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
461,70
Экономия: -13,85 грн
447,85 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
359,00
Экономия: -10,77 грн
348,23 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
378,60 грн