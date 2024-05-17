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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства по уходу за ногтямиSVR КСЕРИАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ УТОЛЩЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR КСЕРИАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ УТОЛЩЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ тм "Laboratoires SVR" 10 мл - Одесса (252231) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
645,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
699,01
Экономия: -77,07 грн
621,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
635,86 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
664,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
671,68 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
664,90 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
693,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
680,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
686,72 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (1)
664,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
687,66
Экономия: -63,06 грн
624,60 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
693,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (4)
695,16
Экономия: -61,93 грн
633,23 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
693,00 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
693,00 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (2)
693,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
664,90 грн
Эвита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Левитана, 79
Всего: упаковка (1)
693,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
664,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
753,24
Экономия: -102,88 грн
650,36 грн