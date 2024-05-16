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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства по уходу за ногтямиSVR КСЕРИАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ УТОЛЩЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR КСЕРИАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ УТОЛЩЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ тм "Laboratoires SVR" 10 мл - Львов (252231) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
647,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
647,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
683,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
683,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
647,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
647,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
683,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (2)
647,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
683,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (3)
714,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
691,00 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Стрый, ул. Коссака, 9
Всего: упаковка (1)
604,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
Всего: упаковка (1)
541,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
541,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
683,46 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
622,96
Экономия: -1,16 грн
621,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
642,91 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
615,22
Экономия: -2,37 грн
612,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
666,50
Экономия: -11,78 грн
654,72 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
683,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
703,28 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
647,25 грн