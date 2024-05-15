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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства по уходу за ногтямиSVR КСЕРИАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ УТОЛЩЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ тм "Laboratoires SVR"Цены в аптеках

SVR КСЕРИАЛЬ 40 ГЕЛЬ ДЛЯ УТОЛЩЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ тм "Laboratoires SVR" 10 мл - Днепр (Днепропетровск) (252231) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (4)
643,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
618,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
713,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
716,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
682,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
683,00 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
613,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
641,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
686,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
637,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (4)
683,83 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
644,00
Экономия: -98,00 грн
546,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
756,65
Экономия: -60,85 грн
695,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
741,81
Экономия: -131,92 грн
609,89 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
628,00
Экономия: -82,00 грн
546,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
685,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
643,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
640,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
642,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (2)
599,13 грн